Ramazan öncesi Yozgat Çamlığı Milli Parkı doldu taştı

Ramazan ayının başlamasına bir gün kala Yozgat'ta vatandaşlar Çamlık Milli Parkına akın etti.

Yozgat'ta Ramazandan önce son pikniğini yapmak isteyenlerin tercihi Yozgat Çamlığı Milli Parkı oldu. Hafta sonunu fırsat bilip sabahın erken saatlerinde Milli Parka gelen vatandaşlar, rahatça yer bulurken öğle saatlerinde gelenler ise piknik alanında yer bulmakta güçlük yaşadılar. Yüzlerce vatandaş Ramazan ayının başlamasından bir gün önce gönüllerince eğlenip mangal yaptı. Bazı vatandaşlar ise doğanın tadını çam ağaçlarının gölgesinde uyumakla çıkardı.

Ailesiyle birlikte Çamlık Milli Parkı'na piknik yapmak için geldiğini söyleyen Ramazan İpek , “Ailemizle birlikte geldik, hava çok güzel. Yarın da zaten Ramazan. Hafta sonunu fırsat bildik, Ramazan öncesi ailemizle son pikniğimizi yapmak için çamlığa geldik. Mangal yaptık, çayımızı demledik, bugünümüzü böyle geçireceğiz” dedi.

Mustafa Soylu isimli vatandaş ise “Yozgat'ta güzel bir hava var. Ramazan öncesi son saatlerimizi ailemizle birlikte Yozgat Çamlığında geçirmek istedik. Son kahvaltımızı yaptık” açıklamalarında bulunurken Mehmet Uyan da “Ramazan öncesi son Pazar gününde ailemizi, akrabalarımızı toplayıp çamlığa geldik. Burada ailemizle ramazan öncesi son kahvaltımızı yapıyoruz. Temiz havanın keyfini çıkarıyoruz. Bu son günü güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.