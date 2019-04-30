Rekor kıran başkan ödülünü Cumhurbaşkanının elinden aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Belekcehan Beldesinde Belediye Başkanı seçilen Şahin Arısoy yüzde 85.79'luk oy oranı ile rekor kırdı. AK Parti'li belde belediye başkanları arasında en yüksek oy oranı ile seçilen Arısoy, AK Parti'nin Kızılcahamam'da yapılan kampında ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat Akdağmadeni Belekcehan beldesinde seçimlerde AK Parti'nin adayı yüzde 85.79'luk oy oranı ile seçilirken rakibi MHP'nin adayı ise yüzde 14.21 oy aldı.

Bozdağ kutladı

Belekcehan beldesinde rekor oyla seçilen Şahin Arısoy'u tebrik eden TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, “31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belde belediyeleri arasında Türkiye birincisi olan, ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Yozgat Akdağmadeni Belekcahan Belediye Başkanı Şahin Arısoy'a ve bize bu sevinci yaşatan Belekcahanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.