Rektör Karadağ: “Tohum Bankası oluşturacağız”

Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bölgedeki yerli tohumları geleceğe aktarmak için ‘Tohum Bankası' oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bu projeyi hayata geçirebilirsek, hem üniversitemiz hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli bir çalışma yapmış oluruz” dedi.

Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Kiracı ve yönetim kurulu üyeleri Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette göreve başladığı 2 aylık dönemi değerlendiren Rektör Karadağ, görev süresi sonunda hayalinin, Yozgat Bozok Üniversitesi'ni daha ileri seviyelere ulaştırmak olduğunu söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesinin marka üniversite olma hedefinin yanı sıra yaptığı projelerle bölgesine ve ülkesine katkı sağlayan bir üniversite haline getirmek için de çalışacaklarını anlatan Rektör Karadağ, üniversite olarak bölgedeki yerli tohumları geleceğe aktarmak için ‘Tohum Bankası' oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Karadağ tohum bankası ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Tohum stratejik bir durum. Türkiye'de artık bu konuda bir farkındalık oluştu. Yerli tohumlarımızı geleceğe aktarmak için 'tohum bankası' oluşturmak istiyoruz. Eğer burada orta ölçekli bir tohum bankasını oluşturabilir, onun altyapısın sağlar ve hayata geçirebilirsek, hem üniversitemiz, hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli bir çalışma yapmış oluruz. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz"

Öncelikli hedefinin misyon farklılaşmasına uğrayan bir üniversite olduğunu belirten Rektör Karadağ, “Bir alanda ihtisaslaşan bölgesine katkı sunan, ayakları yere basan bir proje, bölgenin kalkınmasını öncülük edecek, ülkesine katkı sunacak belki de iddialı bir söz ve şehrin demografik yapısını değiştiren geri göçün olacağı proje hayalim var" dedi.