Rektör Öztürk, Çözüm Koleji'nin konuğu oldu

Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi'nin her ay düzenlediği Kariyer Günlerinin konuğu Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk oldu.

Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi, Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü konuk etti. Rektör Prof. Dr. Öztürk, okulun konferans salonunda düzenlenen programda 11 ve 12.sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Rektör Öztürk, başarının sırrının çok okumaktan, çalışmaktan, iyi ve yararlı insan olmaktan geçtiğini söyledi. Öğrencilere gelecek planlaması üzerinde durmaları gereken noktaları anlatan Rektör Öztürk, geleceğin meslekleri hakkında da kısa bilgilendirmede bulundu. Rektör Öztürk, üniversite heyecanı yaşayan öğrencilerin sorularını da samimi bir şekilde cevaplandırdı.

Programın ardından Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, davetlerini geri çevirmeyen Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.