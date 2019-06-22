Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Akademik anlamda hep önde olacağız”

Dr. Ahmet Karadağ, üniversiteyi daha iyi yerlere taşımak için çalışacaklarını söyleyerek “Akademik anlamda araştırma ve geliştirmede diğer üniversitelerden hep bir adım önde olmak için çalışacağız” dedi.

Yaklaşık bir ay önce Bozok Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite konuk evinde Yozgat'ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimi olarak üniversite genelinde yürütecekleri çalışmalara ilişkin basın mensuplarına bilgiler verdi. Üniversitenin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalara başladıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bir emanet aldık ve aldığımız emanetin sorumluluğunu biliyoruz. Üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Yol haritamızı çizdik. Üniversite yönetmek farklı bir yöntem, üslup gerektirir. Benim dünyamda ötekileştirme, farklı bir kalıba sokma olmayacak. Bizim amacımız bize verilen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektir. Üniversite yönetiminin diğer devlet kuruluşlardan farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Salt bürokratik kafayla üniversiteyi yönetmeyeceğiz. Üniversitelerin başarısını akademik çalışmalar gösterir. Akademik anlamda araştırma ve geliştirmede diğer üniversitelerden hep bir adım önde olmak için çalışacağız. Ortak akılla üniversitemizi yöneteceğiz ve üniversitemizi marka üniversite yapmak için elimizden geleni yapacağız. 4 sene sonra tekrardan rektör olmak gibi bir düşünceyle bu çalışmaları gerçekleştirmeyeceğiz. Zaten bu düşünceyle de bir başarı elde edemezsiniz. Biz bu süre içerisinde üniversitemizi hak ettiği yere getirmek için çalışacağız” dedi.

Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eski binasının, bir bölümünde poliklinik açıldığını ve bir doktorun görev yapacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir bölümüne geçici olarak poliklinik kurduk. Bir doktor görevlendirdik ve Yozgat halkının hizmetine açtık. Yozgat'ta Diş Hekimliği Fakültesi açıldığında bu binayı diş hekimliği fakültesi olarak kullanacağız” şeklinde konuştu.