Restoran, kafeler ve kahvehaneler açılışa hazırlanıyor

Salgın tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan itibaren faaliyetleri durdurulan kahvehaneler, restoran ve kafelerde açılış hazırlıklarına başlandı. 1 Haziran'da yeniden müşterileriyle buluşmaya hazırlanan işletmelerde, iş yerlerinin camlarının silindiği, yerlerin, masaların, sandalyeler ile mutfak ve diğer kapalı alanların özel solüsyonlarla dezenfekte edildiği görüldü.

Uzun bir aradan sonra yeniden hizmet verebilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen kahvehane işletmecisi Emin Eliaçık, “İş yerlerimizi titizlikle temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalık nedeniyle sosyal mesafe kurallarını uygulayacak ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz” dedi.

Kafe işletmecisi İlyas Doğan ise, “Uzun bir aradan sonra kafelerimiz yeniden açılıyor. Biz de iş yerimizde temizlik yapıp, eksik bulunan malzemelerimizi temin ederek hazırlıklarımızı tamamladık. Masalarımızı sosyal mesafe kuralına göre ayarladık. Masa ve sandalyelerde azalmaya gittik. Servislerde ise müşterilere tek kullanımlık tabak, bardak ve plastik çatal, kaşık hazırladık. Müşterilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.