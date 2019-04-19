Restore edilen Tekkeyenicesi camisi ibadete açıldı

Yozgat merkeze bağlı Tekkeyenicesi köyünde bulunan ve 2017 yılının Ağustos ayında restore çalışmalarına başlanılan tarihi cami vatandaşın hizmetine açıldı. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir milyon 200 Bin liraya restoresi yapılan Tekkeyenicesi cami, Cuma namazını ile birlikte ibadete açıldı. Cuma namazı öncesi açılışı caminin açılışı gerçekleştirilirken açılışa Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, İl Müftüsü Salih Sezik ve köy halkı katıldı.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Türkiye genelinde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2003 ile 2019 yılları arasında 5 bin 250 tarihi eserin restore edildiğini söyledi. Ersyo, "Ancak ilk defa açılış yaptığımız köy Yozgat'ın Tekkeyenicesi köyü ve Çekerek ilçesine bağlı Fuadiye köyü onun dışında genelde açılışları il ve ilçe bazında yapıyorduk. Çok sevinerek mutlu bir şekilde geldik ve ibadete açtık" dedi.

Tekkeyenicesi caminin 2017 yılında restorasyonuna başladıklarını ve yaklaşık bir milyon 200 bin lira harcama yapıldığını aktaran Ersoy, "Bu caminin restorasyonuyla ilgili kısımda derzleri yapıldıktan sonra çeşitli boyalar çıktı. Kökboyası ile restorasyonlar yapıldı. Esma-ül Hüsna Allah'ın 99 ismi var. Alt kısımlarda motifler, çiçekler var. Bunlarla ilgili restorasyon sonucu bunları çıkardık. Hat sanatları var çok güzel bir cami ahşap mimariye uygun. Bugün de Ankara'dan geldik ibarede açmak bize nasip oldu" şeklinde konuştu.

Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca ise restorasyonu tamamlanan caminin hayırlı olması dileğinde bulundu.