Ruh sağlığı hastalarına el işi terapisi

Yozgat Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören ruhsal bozuklukları olan hastalar, farklı sanat alanlarıyla terapi edilerek normal yaşamlarına dönmeleri sağlanıyor. Ruhsal bozukluğa sahip hastalar, bu merkezde el işi ürünler, ahşap boyama, takı tasarımı, halı dokuma gibi çeşitli işler yaparak stres atıyor. Yozgat Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde kişisel gelişim ve becerilerine göre yönlendirilen hastaların bu faaliyetler ile hem tedavilerine katkı sağlanıyor hem de hastalar İŞ-KUR aracılığıyla yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyorlar. Sanatla tedavi olan hastalar, devletin sağladığı olanaklarla ürünlerini yıl sonunda sergileme imkanı da buluyor. Bu uygulamalar, hastaların özledikleri normal yaşantıya dönmesine de büyük katkı sağlıyor.

Ruhsal hastalıkların kişilerde neden olduğu maddi ve manevi yıkımı önlemeyi amaçlayan Yozgat Toplum Ruh Sağılığı Merkezinde bugüne kadar 433 hasta tedavi edilerek sosyal yaşama yeniden kazandırıldı.

“Hayattan tat alıyoruz”

Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalardan Beytullah Şahin, merkezde el becerilerini geliştirdiklerini söyleyerek, “Burada yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. El dokumaları, el örgüleri, hediyelik eşyalar yapıyoruz. Burada hayattan tat alıyoruz, sıkılmıyoruz. Burası güzel hem tedavi oluyoruz hem de sosyalleşiyoruz” dedi.

“Hayatta yalnız olmadığımızı anladık”

Ebubekir Şahin ise, “Hayatta yalnız olmadığımızı anladık. Bizim gibi başka arkadaşların da olduğunu anladık. İŞ-KUR'un düzenlediği el işi kurslarımız var. Hemşire ve psikologlar var. Burada hayata küsmemeyi öğrendik. Yeni meslekler, el işi öğreniyoruz. Halı dokuma kursuna katılıyoruz. Kısacası hayatta yalnız olmadığımızı anlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Şu ana kadar 433 hastanın tedavisi yapıldı”

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Yozgat'ta 2013 yılından bu yana 433 hastanın tedavi edildiğini belirterek, “Yozgat'ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz toplum ruh sağlığı modeli doğrultusunda 2013 yılında aktif olarak başladı. Ağır ruh sağlığı hastalarına hizmet vermekte, özellikle şizofren ve bipolar bozukluk hastalık grubumuz var. Burası hastalarımız için psikososyal destek amacıyla bakanlığımızın yönergesi doğrultusunda açılmış bir merkez. Şu ana kadar 433 hastaya ulaştık. Burada psikiyatri uzmanımız, psikoloğumuz ve yardımcı sağlık personeli ile hizmet vermekteyiz. Bu hastalar günlük olarak merkezimize gelmekte. Bu hastalar burada uğraş terapisi görüyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞ-KUR destekleri ile sepet örme, halı kilim dokuma gibi kurslar açıyoruz. Kurslar sayesinde İŞ-KUR'un da desteği ile hastalarımız maddi kazanç da elde ediyorlar. Amaç bu tür hastaları evden koparmak, Toplum Ruh Sağlığı Merkezine getirmek ve bunları topluma kazandırarak kendi hallerinde yaşamayı öğretmektir. Buraya gelen hastaların ilaç ve tedavileri de devam ediyor. Hastane yatışlarını azaltıyoruz, ilaç kullanım oranını daha da düşürüyoruz. Hastalar zamanla kendi uğraşlarını yapar hale gelip topluma kazandırdığımız, hatta işe girebilecek seviyeye gelen ruh sağlığı hastalarımız var. Bu tür faaliyetler yaptığımızda hastalar kendilerini sorunlarından uzaklaşıp topluma ve ailelerine yük olmaktan çıkıyorlar ve normal bir insan gibi yaşamalarını sağlıyoruz” dedi.