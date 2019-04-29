Saat kulesi yeni görünümüne kavuştu

Yerköy'ün simgelerinden ve yıllardır bakım onarıma muhtaç olan Saat Kulesi, Yerköy Belediyesi tarafından yenilendi.

Bakıma alınan kule, yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu. Etrafı ışıklandırılarak ve gerekli düzenlemeleri yapılarak yepyeni bir görünüme kavuşan Yerköy'ün simgesi saat kulesi, vatandaşlar tarafından da oldukça beğeni topladı. Işıklandırma sistemi ile dikkat çeken saat kulesi özellikle geceleri daha güzel bir görünüme kavuştu.

Saat kulesinin yeni görünümünden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Yıllardır bakıma muhtaç olan saat kulesinin yeni bir görünüme kavuşturan ve yeniden ayağa kaldıran Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz'a teşekkür ederiz. İnşallah İlçemiz için daha güzel hizmetler getireceğine de inanıyoruz” dedi.