Sağlık çalışanlarına etkili iletişim eğitimi verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü AR-GE birimi organizasyonuyla sağlık hizmetlerinde iletişim uzmanı Meltem Yılmaz tarafından sağlık çalışanlarına 'Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi' verildi.

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzmanı Yılmaz tarafından sağlık çalışanlarına verilen eğitimde, iletişimin hasta ve çalışan memnuniyetindeki önemi, iletişim becerileri, iletişimde yapılan hatalar ve kişiler arası doğru iletişim becerileri anlatıldı.

Öğrenme tasarımlarıyla yapılan eğitimde ekip ruhu ve iletişimin önemini de vurguladıklarını belirten Yılmaz,"Günümüzde iletişim problemleri oldukça arttı. Biz de etkili iletişim eğitimlerinin içeriğini daha kapsamlı ve oyunlarla birlikte, ekip ruhunun da ön planda olduğu bir çalışma yapmak istedik. Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bizden bu eğitimleri talep etti. Biz de seve seve geldik. Verimli bir çalışma oldu. Sorgun İlçe Sağlık Müdürümüze ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. İletişim eğitimleri bir süreçtir. Bir saate sığdırılamayacak kadar da kapsamlı bir çalışmadır. Her ay düzenli olarak devamı olan eğitimlerle bu süreçleri tamamlayacağız." dedi.