Sağlık çalışanlarının sorunlarını kısa filmle anlattı

sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenen “Covid-19 ile Mücadele” konulu kısa film yarışmasında Türkiye genelinde Yozgat'ı temsil etme hakkı kazandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü iş birliğince düzenlenen "Sağlık Çalışanlarına Vefa" ve "Covid-19 İle Mücadele" konulu kısa film yarışmasının sonuçları açıklandı.

Covid-19 ile mücadele döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün performansın vurgulandığı yarışmalarda sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çelik, “Covid-19 ile Mücadele” kategorisinde çektiği kısa filim ile il birinciliğini elde etti. Çelik, Türkiye Finallerinde hem Yozgat'ı hem de Yozgat Çözüm Kolejini temsil etme hakkı kazandı.

Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Avan, il genelinde birinci olan öğrencilerini tebrik ederek “Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca “Sağlık çalışanlarına vefa” ve “Covid 19 ile mücadele” kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında 9/A sınıfı öğrencimiz Mehmet Salih Çelik, il birincisi oldu. Türkiye finallerinde ilimizi ve okulumuzu ve temsil edecek öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Akademik başarının yanında kültürel, sportif ve sosyal alanda da başarının önemli olduğunu vurgulayan Avan, “Okul yalnızca akademik başarının olduğu yer değildir. Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerinde önde olduğu yerlerdir. Okulumuz olarak biz bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Öğrencimizin de bu şekilde sosyal sorumluluk projesine katılarak il genelinde birinci olup hem ilimizi hem de okulumuzu temsil etmesinden çok gurur duyduk.

Öğrencimizi ve ailesini başarısı dolayısıyla tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hem Yozgat'ı hem de okulunu Türkiye finallerinde temsil etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu söyleyen 9. sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çelik, “Pandemi döneminde en önde mücadele veren ve gecesini gündüzüne katarak bizler için çalışan ve büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için kısa film hazırladık. Bu manada sağlık çalışanlarımızın bu mücadelede yalnız olmadıklarını ve onları da düşünen birilerinin olduğunu göstermek istedik. Bu kısa film ile hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedik hem de vatandaşlarımıza kurallara uymaları konusunda mesaj vermek istedik” ifadelerine yer verdi.

Türkiye finallerinde Yozgat'ı temsil etme hakkı kazanan Mehmet Salih Çelik'e okul müdürü Yusuf Avan, plaket vererek başarılarının devamını diledi.