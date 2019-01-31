Sağlıkta “5 Doğru Kuralı”

Dijitalleşmenin en üst seviyesi olan HIMSS 7 sertifikasyonuna sahip Yozgat Şehir Hastanesi'nde, İlaç, anne sütü ve kan ürünlerinde uygulanan “5 doğru kuralı” ile hata yapma riski önlenerek, hem hasta hem çalışan güvenliği sağlanıyor.

“Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde, ilaç, anne sütü ve kan ürünlerinde uygulanan “5 doğru kuralı” ile hem hasta hem çalışan güvenliği kontrol altında tutulup, hata yapma riskinin önüne geçiliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, HIMSS Emram (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) Seviye 7 sertifikasyonuna sahip hastanelerinde, çalışan ve hasta güvenliğini en üst düzeyde tutan sistemin bulunduğunu söyledi.

Surel, sistemin bir çok faydalarının olduğunu, HIMSS 7 validasyonun olgunlaşma sürecinde, hastanelerine kalite ve verimlilik noktasındaki katkılarının daha net görüleceğini bildirdi.

"Anne sütlerinin karışma olasılığı yok"

Başhekim Surel, hastanelerinde ilaç, anne sütü ve kan ürünlerinde uygulanan “5 doğru kuralı ile “ hata yapma riskinin ortadan kaldırıldığına dikkati çekerek, “Doğru kişiye, doğru ilacı, doğru zamanda, doğru dozda ve doğru yolla” vermeyi ifade eden 5 doğru kuralının anne sütü için de uygulandığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bilindiği gibi hastanelerde dünyaya gelen bebekler eğer bir sağlık problemi varsa belirli bir süre annelerinden ayrı servislerde bulunmakta ve sütleri sağılarak bebeklerine verilmektedir. Ancak, bu sütlerin verilmesi ya da muhafazası sırasında başka annelerin sütleri ile karışması yönünde kaygılar bulunmaktadır. Oysa hastanemizde böyle bir olasılık mümkün değildir. 5 doğru kuralı ile kontrol altına alınan anne sütlerinin doğru bebeğe, verilmesi sağlanıyor. Yani anne sütleri karışmıyor.

Annesi dördüz doğurmuş bile olsa 4 bebeğin sütünü ayırıp depoda ayrı stokluyoruz. Miadı dolan anne sütleri için de sistem otomatik uyarı veriyor. Barkodlanan anne sütleri kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor. Barkodlamayı bizzat hemşire ve bebeğin annesi yapıyor. Annenin sütü sağılıyor, biberona dolduruluyor, barkodlanıyor. Anne barkodu biberonun üzerine kendi elleriyle yapıştırıyor. Bu sütün başka bir bebeğe verilme şansı yok. Bebek 50 cc süt içiyor, anne 500 cc sağıyor. Bunun bir damlasını bile zayi etmeden fazlası muhafaza ediliyor. Annenin sütü muhafazada iken taburcu oluyorsa kendisine teslim ediyoruz.”