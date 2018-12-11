Sahipsiz hayvanlar barınağa kavuşacak

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde son yıllarda sahipsiz ve başıboş köpeklerin çoğalmasıyla ihtiyaç olan hayvan barınağı yapımında ilk adım atıldı.

Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Ünal ve Yerköylü hayvansever bir grup ve Galip Gençoğlu önderliğinde son iki yıldır yürütülen görüşme ve çalışmalar netice verdi. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Yerköy Belediyesi yetkilileri, İlçe Tarım Müdürü Erkan Çalışkan, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Ünal ve bir grup hayvanseverle katıldı.

Toplantıda konuşan Yerköy Kaymakamı Ali Ada,sahipsiz ve başı boş sokak hayvanlarına barınak yapılmasının önemine değinerek, gerekli alt yapının oluşturulmasının ardından uygun olan yere bir an önce hayvan barınağının yapılacağını belirtti.

Yerköy Belediyesi'nin yer tahsisi konusunda belirlediği alanın dışında başka yerlerde de barınak yapılmasının yakın zamanda netlik kazanacağını ifade eden Kaymakam Ada böylece şehir içindeki hayvanların kendi barınaklarında hem bakım hem de beslenmeye alınacaklarını söyledi.