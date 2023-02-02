Şampiyon sporcu başarısını Başkan Yalçın ile paylaştı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Şanlıurfa'da düzenlenen Kick-Boks Türkiye Şampiyonasında bayanlar kategorisi 65 kiloda Türkiye şampiyonu olan Rabia Karadaş ve antrenör Tayfun Öztürk'ü tebrik etti.

Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Rabia Karadaş ve antrenör Tayfun Öztürk, Şanlıurfa'da düzenlen Kick-Boks Türkiye Şampiyonasının ardından Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ı ziyaret etti. Katıldığı birçok turnuvada gösterdiği başarılarla Akdağmadeni'ni gururlandıran başarılı sporcuya teşekkür eden Başkan Yalçın, “Değerli sporcumuz Rabia katıldığı her turnuvada başarılarla dönerek bizleri gururlandırmaya devam etmektedir. Göstermiş olduğu performans, yeteneği, azmi ve inancıyla geleceğin başarılı sporcuları arasında olacağına inancımız tamdır. Alınan bu şampiyonluklarda büyük emeği olan sporcumuzu yetiştiren değerli antrenörlerimiz Tayfun ve Taner Öztür hocalarıma da ayrıca teşekkür ediyor, başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

Antrenör Tayfun Öztürk ise Başkan Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Aldığımız bu başarılarda Belediye Başkanımız Sayın Nezih Yalçın'ın büyük katkısı bulunmaktadır. Bu nedenden ötürü takım olarak sevincimizi başkanımız ile paylaşmak istedik. Her zaman yanımızda olan başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.