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Sarıkaya'da bin öğrenci kitap okudu

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Okuyan İlçe Okuyan Nesil’ projesi kapsamında bin öğrenci ilçe protokolü ile birlikte kitap okudu.

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okuyan İlçe Okuyan Nesil' projesi kapsamında bin öğrenci ilçe protokolü ile birlikte kitap okudu.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Hacı Hasan Bor Parkında düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü öğrencilerle birlikte kitap okudu. Proje kapsamında öğrencilere 3 kitap sunuldu. Seçtikleri kitapları okuduktan sonra yapılacak değerlendirmelerde dereceye giren öğrenciler, altın madalya, katılım belgesi, iftihar belgesi ve ücretsiz il dışı kültür gezisi ile ödüllendirilecek.


Düzenlenen etkinlikte Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve öğrenciler birlikte kitap okudu.

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