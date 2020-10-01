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Sarıkaya'da Covid-19 denetimi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.


Sarıkaya ilçesinde Covid-19'la mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Covid-19 denetimine Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık, İlçe Emniyet Müdür Vekili Melih Abdullahoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed İkbal katıldı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik yaptığı denetlemelerde özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu market, lokanta ve kuaförleri denetleyerek, çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyması gereken kuralların bilgilendirmesi yapıldı.

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