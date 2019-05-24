İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ateşi Yozgat'a düştü

Kuzey Irak’ta şehit olan Piyade Uzm.

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü'nün acı haberi Yozgat'taki baba ocağına ulaştı.


Kuzey Irak'ta Serabetin Üs Bölgesi Kuzu Gediği mevkiinde, teröristler tarafından yapılan havan atışı sonucu Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü şehit oldu. Yozgat Akdağmadeni ilçe nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü'nün (25) acı haberi askeri yetkililer tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Piyade Uzm. Onb. Mehmet Köklü'nün Hakkari'de göreve 2018 yılında başladığı öğrenildi.


5 kardeş ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Köklü'nün cenazesi yarın öğle namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Akdağmadeni'nde toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.