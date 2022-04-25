Şehit polis memuru Mat, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde görev başında şehit olan polis memuru Zafer Mat (48) için memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak köyünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalamak isteği bir şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kızı 8 yaşındaki Fatma Zehra, “Babam şehit oldu, cennete gitti, herkes şehit olmaz” dedi.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer ilgililer tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.