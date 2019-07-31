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Sıcaktan bunalan güvercinler süs havuzunda serinliyor

Yozgat’ta Unpazarı Meydanını mesken tutan ve sıcaktan bunalan güvercinler, süs havuzunda serinliyor.

Yozgat'ta Unpazarı Meydanını mesken tutan ve sıcaktan bunalan güvercinler, süs havuzunda serinliyor.


Unpazarı Meydanının daimi misafirleri olan güvercinler, sıcak havadan etkilenince çareyi meydanda bulunan süs havuzunda buldu. Yiyecek ihtiyacını vatandaşların attığı yemlerle karşılayan güvercinler, süs havuzunda hem serinledi hem de su ihtiyacını karşıladı. Havuzda serinlemenin tadını çıkaran güvercinler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.


Yaz mevsiminde sıcakların artmasıyla güvercinlerin süs havuzunda serinlediğini söyleyen Necip Şahin, “Son günlerde hava sıcaklıkları arttı. Vatandaşlar kuşlara burada yem atıyor, hem de süs havuzunda serinliyorlar, banyo yapıyorlar. Güzel bir görüntü oluyor, karnını doyuran kuşlar süs havuzunda serinliyor” dedi.


Cemil Mermertaş ise, “Havaların çok sıcak gitmesi haliyle bizleri de kuşları da etkiliyor, burada esnafın attığı yemlerle karınlarını doyuruyorlar. Daha sonra da serinlemek için burada bulunan süs havuzunda kuşlar serinliyor” şeklinde konuştu.

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