Sığırcık kuşlarının gökyüzü şöleni mest etti

Akşam saatlerinde kent merkezine akın eden yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenleri mest etti. Farklı şekiller oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşların kent merkezinin farklı bölgelerine giderek dans edercesine uçması, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gökyüzündeki muhteşem dansları ile izleyenleri büyüleyen sığırcık kuşları Yozgat semalarında seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Kuşların görsel şölenine şahit olan vatandaşların bazıları bu anı cep telefonlarına kaydetti. Dakikalarca süren görsel şölenin ardından sığırcık kuşları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ağaçların dallarına sığındı. Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterisini izleyen vatandaşlardan Muhammed Doğru, “Sığırcık kuşları görsel şölen sunuyor. Havada birbirlerine değmeden ve temas etmeden genellikle akşam vakitlerinde havada, çok güzel bir şölen sunuyorlar. Biz de zevkle seyrediyoruz” dedi.