Sığırcık kuşlarının görsel şöleni

Yozgat'ta her akşam yüzlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde şekiller çizerek adeta dans ediyor. Yozgat semalarında sürüler halinde hareket eden kuşlar, görsel şölen oluşturuyor.

Yozgat'ta her akşam yüzlerce sığırcık kuşu gökyüzünde bir araya geliyor. Kuşların havada dakikalarca süren dansı görenleri hayran bırakıyor.

Yağmur kuşları olarak da bilinen sığırcık kuşları Yozgat semalarını siyah bir bulut gibi kaplıyor. Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı.

Yüzlerce kuşun birbirine değmeden havadaki ahenk ve dansını vatandaşlar da zaman zaman cep telefonlarıyla görüntüleyerek o anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor.

Cep telefonu ile sığırcık kuşlarını çeken Ali Demir, “Kuşlar havada adeta dans ediyor ben de bu anı cep telefonu ile çektim. Kuşlar görsel şölen oluşturuyor. Biz de izliyoruz” dedi.

Yakup Özcan ise “Kuşlar gökyüzünde birbirine değmiyor bu benim dikkatimi çok çekiyor. Tıpkı karın yağıp birbirine değmediği gibi kuşlar da birbirine değmeden gökyüzünde süzülüyor. İnsanlar hayret ediyor” şeklinde konuştu.