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Sivas-Ankara karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı

Sivas-Ankara karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.


Yozgat'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yozgat'ın Saraykent-Akdağ madeni ilçelerin arasında yüze yakın araç yoldan çıkıp kara saplandı. Çok sayıda araç karda mahsur kaldı. Devam eden kar ve tipi nedeniyle karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları da güçlükle devam ediyor. Sivas-Ankara karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Mahsur kalan araçları da ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

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