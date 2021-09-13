Soğan tarlada 60 kuruş, markette 3 lira

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde bulunan tarlalarda soğan hasadı, çevre illerinden gelen işçiler tarafından yapılıyor. Tarlada 60 kuruş olan soğanın kilosu markette ise 3 liradan satılıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Yozgat'a gelen tarım işçileri, soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlada çalışmaya başlıyor. Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçilerin soğanları kamyonlara yüklenip satışa hazır hale getiriliyor.

Soğan tarlasında çalışan işçilerden Adem Sakın, bu yıl 10 ton verim elde edebileceklerini söyleyerek tarlada soğanın 70 kuruşa satıldığını dile getirdi. Sakın, “Tarlada soğan fiyatının 1 TL'nin üzerinde olması gerekiyor.

Maliyetler çok yüksek çiftçi bu fiyata zarar ediyor. Tarladan 60-70 kuruşa alınan soğanlar marketlerde 2-3 liraya satılıyor” dedi.