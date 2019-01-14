Soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarını unutmadılar

Bir hafta boyunca sosyal medyadan etkinliklerini duyuran Yozgat Sanat Tiyatrosu topladıkları yiyecekleri yaban hayvanların beslenmesi için doğaya bıraktı. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için farkındalık oluşturmak isteyen Yozgat Sanat Tiyatrosu ekibi zaman zaman doğaya yem bırakma etkinliklerine devam edecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren Burak Öngel, “Yozgat Sanat Tiyatrosu olarak sosyal sorumluluk projesi adı altında kendi içimizde doğa hayvanlarını düşünerek böyle bir etkinlik düzenledik. Malum kış bu yıl çok sert geçiyor. Biz de kendi içimizde toplanıp arkadaşlarımızla hayvanlar için doğaya ekmek, tavuk eti, kuşyemi bıraktık. Biz kendimizi bu sayede rehabilite ettik. Herkese de bu duyarlığını tavsiye ediyoruz. Sokak hayvanlarını düşünmemiz lazım. Malum ne şehrimiz ne sokaklarımız bize ait değil onlarla paylaşıyoruz onları da unutmamamız gerekiyor” dedi.

Hatice Aydın da “Bugün Çamlığa yaban hayvanlarını beslemek için geldik. Hayvanlar Allah'ın sessiz kulları. Onların ihtiyaçlarını karşılamak yine bizlere düşüyor. Onlara merhametsiz davranışa tahammül edemiyorum. Bugün inşallah amacımıza bir nebze ulaşmışızdır, bu etkinliğin devamı da gelecektir. Bunun topluma örnek olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat Çamlığında hayvanların uğrak olduğu yerlere yem bıraktıklarını aktaran Emre Akdere ise “Bugün aslında Yozgat'ta bu işe meraklı epey insan var. Yaban hayatını düşünen onlara destek olmak isteyen çok insan var. Ama bireysel olarak hareket edemedikleri için biz de böyle bir organizasyonda onları bir araya getirdik. Hayvanların yoğun olduğu bölgelerde beslenme faaliyetinde bulunduk. Et, ekmek gibi yiyecekleri buraya getirdik ve onlarla paylaştık. Bu soğuk kış günlerinde hayvanları unutmamamız gerekiyor. Bu konuda da herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.