Sokak hayvanlarına yem bıraktılar

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından bir grup üniversite öğrencisi, İlçe Belediye Başkanı ve belediye personeli ile birlikte sokakta yaşayan hayvanlar için sokaklara yem bıraktılar.

Akdağmadeni ilçesinde eğitim gören bir grup üniversite öğrencisi, sokakta yaşayan veya terk edilen kedi ve köpekleri besliyor. Öğrenciler aralarında topladıkları paralarla aldıkları mamaları sokakta bulunan kedi ve köpeklere dağıtıyor. Öğrencilerin duyarlı davranışına kayıtsız kalmayan ve onları yalnız bırakmayan Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun da belediye personeliyle birlikte sokağa çıkarak sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Üniversite öğrencilerini bu örnek davranışlarından dolayı kutladığını söyleyen Başkan Coşgun, “Bu soğuk kış şartlarında dışarıda yaşam savaşı veren sokak hayvanlarını unutmayalım. Evimizin önüne bir kap yemek bırakarak onları bu soğukta açlıktan ölmelerini engelleyebiliriz. Bu örnek çalışmamızı İlçe genelinde yaygınlaştıracağız. Halkımızın da evlerinin önüne bırakacakları yiyecekler ile bize destek olacaklarına inanıyorum” dedi.