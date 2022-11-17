Sonbahar yaprakları toplanıp gübreye dönüştürülüyor

Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, sonbaharda sararıp dökülen yaprakları sabah saatlerinde topluyor. Aralık ayına kadar süren ve 48 parkta gerçekleştirilen çalışma sonucu toplanan yapraklar Sorgun Kompost Üretim tesisinde öğütülerek gübre haline getiriliyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci yaptığı açıklamada, "Temizlik İşleri ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personelimiz özel olarak dizayn edilen vakumlu temizlik araçlarıyla rahat bir şekilde yaprak temizliği yapıyor. Toplanan yapraklarımızı ziyan etmiyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yaprakları ve kuruyan bitkileri kompost üretim tesisimizde öğüterek doğal gübre haline getiriyor ve zamanı geldiğinde doğal gübre olarak parklarımızda kullanılıyor ve talebe göre iç pazarda satışı yapılıyor. Örnek olan bu uygulamayla hem toprak mineraller açısından zenginleşiyor hem de daha verimli hale geliyor. Daha güzel bir çevre için hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.