SorFest coşkuyla başladı

Şakir Efendi Şehir Meydanında düzenlenen halk konserlerinin ilk gününde Yozgatlı sanatçılar Arif Şahin ve Murat Balaban sahne aldı. Ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir'inde yer aldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şakir Efendi Şehir Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı tıklım tıklım doldu.

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci sahnede hemşehrilerine seslenerek Sorgun ve bölgenin en büyük festivalini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başkan Ekinci, “Kıymetli hemşehrilerim asli görevlerimizi eksiksiz yerine getirmekle birlikte sizlerin sosyal hayatlarını da canlı tutmak ve Sorgunumuzu tüm Türkiye'ye tanıtmak için çalışıyoruz. Daha önceleri yaptığımız şenlikleri genişlettik sizlerin de isteklerine göre şekillendirdik. Çıkardığımız program bizim çok içimize sindi sizlerin de bundan keyif aldığını görmek bizleri mutlu etti. Bugün burada bizimle olan kıymetli sanatçılarımıza ve gönül bağı ile bağlandığımız siz kıymetli hemşehrilerime teşekkür ederim. İyi eğlenceler dilerim" dedi.

Tuğçe Kandemir rüzgarı esti

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'nin konuşması sonrasında sahne alan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir izleyicilerin alkışları ve tezahüratları ile karşılandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Tuğçe Kandemir izleyicilere şarkıları ile müzik şöleni sundu.