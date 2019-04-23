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Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, esnaflarla bir araya geldi

Yozgat’ın Sorgun Belediye Başkanı M.

Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, ilçenin işlek caddelerinde araç ve yaya trafiğinde yaşanan sorunlarla ilgili ikinci kez esnaflarla bir araya geldi.


Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen toplantıda Ekinci, esnaflardan ve vatandaşlardan kaldırım işgali ve hatalı park yapanlardan daha duyarlı olmaları istedi.


Ekinci konuşmasına şöyle devam etti. “Sorgun hızla büyüyen bir ilçemiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için esnaflarımızdan kaldırım üzerine bir şey koymamaları istiyoruz. Bu uygulamayı sadece Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaflarımız için değil, tüm Sorgun geneline yayacağız. Artık Sorgun'un bir şehir havasına bürünmesi gerekiyor. Caddelerimizde yayalarımızın rahat yürümesi, bebek arabaları ve engelli vatandaşlarımızın arabalarının rahat kullanabilmesi için çalışma başlatacağız. Esnaflarımızdan da bu konuda belediyemize yardımcı olmasını istiyoruz. Aksi halde cezai işlem uygulayacağız. Vatandaşlarımız cezai işleme maruz kalmaması için belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz.”diye konuştu.


Ekinci, Sorgun'un yaşanabilir bir şehir olması için her türlü çaba ve gayreti göstereceklerini söyledi.

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