Sorgun Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleşti

2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde MHP'den Sorgun Belediye Başkanı seçilen M. Erkut Ekinci, önce mazbatasını, sonra da belediye başkanlığı görevini devraldı.

Devir teslim töreni öncesi Belediye Meydanı'nda kendisini karşılayan topluluğa karşı bir konuşma yapan M. Erkut Ekinci, seçim döneminin geride kaldığını, söyleneceklerin söylendiğini, niyetlerin, projelerin açıklandığını ve tercihlerin yapıldığını belirtti. Bugünden itibaren bir gün bile boşa geçmeyecek şekilde çalışmaya başlayacağını ifade eden Ekinci, “Yapacak çok işimiz var. Yarım kalmış işler var, yapılması planlanan işler var, bizim yapmak istediğimiz işler var. Biz bunların hepsini öncelik sırasına koyacağız ve vatandaşımızla el ele tamamlayacağız, sonlandıracağız. İlk olarak belediyenin tüm hesaplan uzman denetçiler tarafından inceletilecek ve raporlar halkımızla paylaşacağız.” dedi.

Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını, ancak bu durumun belediye personelinin alışılagelmiş hantal yapısı ile devam edileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Ekinci, “Biz bir yandan personelimizi kendi tempomuza uygun hale getirirken bir taraftan da tabi ki Ankara'dan buralara akacak hizmetleri fazlalaştırmak ve hızlandırmak için mücadeleye başlayacağız. 2023'e kadar Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasında yapılan Cumhur İttifakı protokolünden doğan haklarımızı fırsata çevirmek için çalışacağım. Bu bağlamda seçim sürecinde yanımızda duran Yozgat milletvekili Sayın İbrahim Ethem Sedef ve Kayseri milletvekili Sayın Baki Ersoy ile mesai harcayacağım. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey şehrimizi ziyaretinde birçok taahhütte bulunmuştu. Bu taahhütler için Cumhurbaşkanlığı kapısını ısrarla aşındıracağım. Cumhurbaşkanının tek yardımcılık kadrosundaki Fuat Oktay Bey'in oluşturduğu fırsatı şehrimiz açısından avantaj haline getirmenin her türlü mücadelesini vereceğim. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bekçi ve güvenlik görevlisi vaadi vardı. Bu vaadinin takipçisi olacağım. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisindeki gerek Yozgat milletvekillerimiz gerekse diğer Yozgatlı milletvekilleri ile parti ayrımı yapmaksızın mesai harcayacağım. Belediye olarak asil görevlerimizin yanı sıra, yoksula, kimsesize uzanan yardım eli olacağız. En önemli sorunumuz işsizliğe çare olacak çalışmalara başlayacağız. Bizim dönemimizde kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Partizanca davranmayacağız. Sorgun'un imkanlarından herkesin eşit şartlarda faydalanacağı önlemler alacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından belediye mührünü teslim alan Ekinci, eski başkan Murat Gürbüz'ü kapıya kadar uğurlayarak yolcu etti.