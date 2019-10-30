Sorgun Belediyespor evinde Arkasspor'a 3-0 mağlup oldu

2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Arkasspor'a 3-0 mağlup oldu.

Ligin ilk haftasında Spor Toto'ya 3-1 mağlup olan Sorgun Belediyespor, ligin 2. haftasında kendi seyirci önünde Arkasspor'a 3-0 mağlup oldu. Sorgun Kapalı Spor Salonun'da oynanan karşılaşmanın ilk setini Arkasspor 25-23 kazandı. Maçın ikinci setini 25-16 farklı skorla geçen Arkasspor, son sette de karşılıklı sayıların sonunda 25-23 kazanarak sahadan 3-0 skorla ayrıldı.