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Sorgun Belediyespor karantinaya alındı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor’da 3 oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tüm takımın karantinaya alındığı bildirildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor'da 3 oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tüm takımın karantinaya alındığı bildirildi.


AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında sahasında konuk edeceği Bingöl temsilcisi Solhanspor maçı öncesi Sorgun Belediyespor'da 3 oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı belirlendi. Bunun üzerine tüm takım karantina altına alındı. Sorgun Belediyespor yönetimi, Türkiye Voleybol Federasyonuna maçların ertelenmesi için başvuruda bulundu. Talepleri olumlu karşılanan Sorgun Belediyespor'un, yarın oynayacağı Bingöl Solhanspor, 1 Kasım'da Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 8 Kasım'da oynayacağı Arhavi maçları ertelendi.


Karantina altına alınan Sorgun Belediyespor oyuncuları ve teknik heyetin tedavisine başlanıldığı öğrenildi.

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