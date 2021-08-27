Sorgun Biyolojik arıtma tesisinden çıkan suda balıkta yaşayabilecek

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede yapım inşaatı devam eden Sorgun İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suda balıkta yaşayabilecek.

Sorgun'da toplam bütçesi 9 Milyon 440 Bin 811 Avro olan Sorgun İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Projesinin yüzde 85'i Avrupa Birliği, Yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüzde 9'u ise Sorgun Belediyesi tarafından finanse

ediliyor.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, düzenlenen basın toplantısında yapım inşaatı devam eden Sorgun İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda dünya ülkelerini de kapsayan kuraklık nedeniyle su kaynaklarının daha verimli kullanılması gerektiğinin öneminin ön plana çıktığını vurgulayan Belediye Başkanı M Erkut Ekinci, “Atık Arıtma Tesisi ile ilçemiz su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlıyoruz. Arıtma tesisinden çıkan suyun kalitesi bakımından bu suda balık dahi yetişebilir kaliteye sahip olacak. Su sadece ilçemizde, bölgemizde değil dünya genelinde önemli bir durum haline geldi. Biz özellikle 20 yıl, 30 yıl ve 50 yıl sonrasına yönelik bir çalışma içerisine girdik. Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak ve çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakmak için Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini çok önemsiyoruz. Yapımı devam eden tesisimiz 24 bin 100 metrekarelik bir alana kuruluyor ve 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde faaliyete geçecek. Kirli suların temizlenmesini, sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi ve tarım alanlarını sulama başta olmak üzere çiftçilerimize büyük katkı sağlayacak tesisimizle Sorgun'umuzun verimli topraklarını koruyarak tarımsal üretimi de artıracağız.” dedi.

İlçe Merkezine yaklaşık 7 Kilometre mesafede kurulan arıtma tesisi projesinin; hem Eğriöz Deresinin hem de Gelingüllü Barajının su kalitesinin iyileşmesine katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Ekinci, “Son teknolojik sistemle kurulacak olan Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi uzun havalandırmalı aktif çamur projesine uygun olarak tasarlanmıştır. Izgara binası, havalı kum ve yağ tutucu tankları, anaerobik tanklar, havalandırma tankları, ve son çökeltme tanları, tesiste biyolojik olarak fosfor, azot ve karbon giderini sağlayacaktır. Bütün bu özelliklere sahip arıtma tesisinden arınmış bir şekilde çıkan su bölgemiz tarımında da rahatlıkla kullanılabilecek ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması da sağlanmış olacak. İnşallah önümüzdeki yıl Ağustos ayında bu tesis hizmete girmiş olacak.”diye konuştu.

Daha sonra, Eptisa Mühendislik AB proje sorumlusu Çevre Mühendisi Işıl Gürler katılımcılara sinevizyon eşliğinde arıtma tesisi hakkında bilgi verirken, ayrıca su tasarrufu konusunda da bilgiler verdi.

Toplantıya; basın mensuplarının yanı sıra, Eptisa Mühendislik Şantiye yetkili Mühendisi Abdülkadir Cebeci, Çevre Mühendisi Işıl Gürler ve belediyenin ilgili birim personeli de katıldı.