Sorgun Halk Eğitim Merkezinde Bez Çanta üretimi başladı

Yozgat'ın Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan El Sanatları ve Dikiş Nakış Kursu bünyesinde bez çanta yapılmaya başlandı.

Naylon poşet kullanımının en aza indirilmesi ve hiç kullanılmaması için Sorgun Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa 15 kursiyerin katıldığını söyleyen Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci “ Kursa katılan kadınlara ilk gün malzemeler ve örnek bez çantaların tasarımı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra üretim aşamasına geçildi. Şuanda açtığımız kursumuza 15 kursiyerimiz katılıyor. Günlük 6 saat, haftalık 30 saat kursumuz devam ediyor. Günlük ortalama 50 adet bez çanta yapıyoruz. Eğer talep olduğu takdirde marketlerimize de bu tür bez çanta imalatı yapmayı hedefliyoruz”dedi.