Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara kırtasiye desteği

Yozgat'ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 okula kırtasiye ve eğitim materyali desteğinde bulundu.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen yardımları Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte bizzat dağıttıkları bilgisini vererek “Bu güne kadar da toplam 13 köy okulunda 1'inci sınıf ve anaokullarında eğitim öğretim gören öğrencilerimize bu desteği sağladık. Bu gün de Karakız Veli Uyar ilk ve ortaokulu, Çiğdemli Yunus Emre ilkokullarını ziyaret ederek kırtasiye ve eğitim materyali desteğinde bulunduk. Öğrencilerimize bu tür desteklerimiz sürecek” dedi. Kaya, yüz yüze eğitimin başladığı 21 Eylül tarihinden bu güne, herhangi olumsuz bir olayın yaşanmadığını da sözlerine ekledi.