Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış görevine başladı

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftüsü Hasan Görer'in emekli olması nedeniyle Trabzon Hayrat İlçe Müftülüğü'nden Sorgun İlçe Müftülüğü'ne atanan Mustafa Kayış görevine başladı.

Sorgun Müftülüğüne atanmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Kayış “Sorgun oldukça büyük bir ilçe. İlçe merkezinde 48 köy ve kasabalarda 105 cami olmak üzere toplamda 153 camimiz bulunmakta. Yine 44 tane kuran kursumuz bulumakta. Kuran Kurslarında eğitim öğren bin 59 öğrencimiz bulunuyor. Sorgun genelinde ise buna köy ve kasabalarımız dahil toplam 165 din görevlimiz mevcut. Yatılı Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları, 4-6 yaş Kur'an kursları ile büyük bir potansiyele sahip. Bizlerin görevi bu potansiyeli daha da artırmaktır. Müftülük olarak bu konuda projelerimiz olacak. Yeri ve zamanı geldikçe de bu projeleri basınla paylaşacağız” dedi.

Memuriyette 24. Yılını doldurduğunu belirten Kayış, sırasıyla Trabzon Araklı doğumlu olup Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Sakarya, İstanbul Haseki, Trabzon Of, Batman Gercüş, Danimarka Kopenhag, Giresun Güce ve son olarak Trabzon Hayrat ilçelerinde görev yaptı. Kayış, evli ve 4 çocuk babasıdır.