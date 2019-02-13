Sorgun ilçesi TANAP projeleri tanıtıldı

Yozgat'ın Sorgun Kaymakamlığı tarafında organize edilen toplantıyla TANAP tarafından Sorgun'da hayata geçirilen projeler tanıtıldı.

Özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Mustafa Altınpınar, TANAP Direktörü Fatih Erdem, Yatırım Müdürü Gizem Kurt, Yatırım Yönetimi Uzmanı Pınar Kavak, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programın sunumunu yapan Kaymakamlık Proje Koordinatörü Yusuf Ünal, TANAP tarafından bu güne kadar Sorgun'da hazırlanan 8 değişik projeye maddi kaynak sağlandığını belirtti. Ünal, TANAP'ın ekonomik gücü çerçevesinde katkıda bulunduğu projelerin büyük yararlar sağlayacağını vurgulayan Ünal “TANAP ilçemizde başta Sorgun Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ‘Çevre Kirliliğine son, pırıl pırıl Sorgun', Şehit Hamza Uludağ Ana Okulu Okul Aile Birliği ‘Okulumun Bahçesi, Eğitim Parçası', Yunus Emre ilkokulu Okul Aile Birliği ‘Taşımalı öğrencilerin eğitim ortamının iyileştirilmesi', Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Okul Aile Birliği ‘Genç beyinler laboratuarda buluşsun', Agahefendi ilkokulu Okul Aile Birliği ‘STEM eğitimi', Şehit Önder Muratoğlu ilkokulu Okul Aile Birliği ‘Spor salonu ve zeka oyunları sınıfı', Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği ‘Sahada engeller ortadan kalkıyor', Sorgun Belediyesi ‘Engelli parkıyla engellerin ortadan kaldırılması projesi'ne maddi kaynak sağladı” dedi.

Ünal, yine proje aşamasında olan Özel Eğitim Okulu'nun tanıtımını yaparak, TANAP'ın bu projeye destek sağlaması durumunda 220 engelli çocuğun daha iyi bir eğitim öğretim ortamına kavuşacağını belirtti. Program sonucunda TANAP yöneticilerine Sorgun Kaymakamlığı tarafından birere hediye verildi.