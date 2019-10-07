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Sorgun Kızılay Şubesinden Gıda ve Giyim yardımı

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Gülşehri Kasabasında eğitim öğretim gören öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımı yaparken, köy halkına ise gıda, kavurma ve kıyma dağıtımı yapıldı.


Eğitim öğretime devam eden okulları Belediye Başkanı Ali Ünlü ile birlikte ziyaret eden Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer ve gönüllüler öğrencilerle tek tek ilgilenerek giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.


Ateşer, “Sorgun şubesi olarak Sorgun merkez, köy ve kasabalarına yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onları gönüllülerimizle birlikte tek tek giydirdik. Ayrıca köy halkına ise gıda, kavurma ve kıyma dağıtımı yaptık” dedi.


Gülşehri Kasabası Belediye Başkanı Ali Ünlü ise Türk Kızılayı gönüllülerini beldelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar belediyenin asli görevlerinin yanında eğitim öğretimi de ihmal etmeden destek vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda beldemizin öğrencilerini giydiren Sorgun Kızılay Şubesi yönetimine, gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

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