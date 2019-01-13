Sorgun'da 26 bin lira malzeme çalan hırsız zanlısı yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir iş yerinin deposundan 26 bin lira değerinde malzeme çalan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Sorgun Jandarma ekipleri, Aziz Yağan isimli kişiye ait olan depodan yaklaşık 26 bin değerinde motor, redüktör, kaynak makinesi gibi çeşitli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Uzun süren takip sonucunda malzemelerin Sorgun sanayi sitesinde bir hurdacıya satıldığını tespit eden ekipler, satışı yapan şüpheli S.S. isimli şahsı gözaltına aldılar. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.S, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.