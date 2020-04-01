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Sorgun'da 698 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bulunan bir işyerine yaptıkları operasyonda Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 698 parça tarihi eser ele geçirdi.


Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda; Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 580 adet sikke ve 118 adet tarihi obje olmak üzere toplam 698 parça tarihi eser ile 1 adet metal define arama dedektörü ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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