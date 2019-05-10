Sorgun'da Aday Öğretmenlere "Yerel Kültür" Anlatıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında atanan aday öğretmenler için düzenlenen Aday Öğretmen Hizmetiçi Yetiştirme Eğitimi devam ediyor.

Bir program dahilinde ilçe milli eğitim müdür ve şube müdürlerinin eğiticilik yaptığı seminer 1 ay sürecek.Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan seminerde Araştırmacı -yazar-gazeteci Durali Doğan"Yozgat- Sorgun Halk Kültürü Değerleri-Yerel Kültür" konulu bir sunum yaptı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci seminerde yaptığı konuşmada "Aday öğretmenlerimizin çevre kültürünü, yerel kültürü tanımaları, Sorgun'un tarihi ve yerel kültürü hakkında bilgi edinmeleri için bugünkü semineri düzenledik. Bu seminere Sorgun'dan 84, Çekerek ilçesinden de 5 aday öğretmenimiz katılıyor." dedi. "1 aylık sürede toplamda 180 saat eğitim verileceğini" vurgulayan Ekinci" Daha sonra aday öğretmenlerimiz adaylık eğitimlerini okullarında uygulamalı yapacak. 1 yıllık süreçten sonra sınavda başarılı olan aday öğretmenler mesleklerini sürdürecekler." dedi.

Seminerde Araştırmacı-yazar-gazeteci Durali Doğan "Yozgat'ın Kültürel Değerleri" konulu bir sunum yaptı. Doğan "Yozgat ve çevresinde Türk Edebiyatı'na çok güzel örnekler vermiş, yazar, aşık ve şairler yetişmiştir. Hüzni, Nazi, Fenni, Sıtkı, Dindari, Kasım Kazancıklıoğlu gibi şairler Yozgat'ın yetiştirdiği en meşhur şairlerdendir." dedi. Şairlerin şiirlerinden örnekler sunan emekli öğretmen Doğan , "İlk öğretmenlik yıllarında araştırma ve yazma çalışmalarına nasıl başladığını" anlatarak eserlerinden örnekler verdi. Aday öğretmenlere "Her öğretmenin yaşadığı yörenin çevre incelemesi yapması ve yerel kültürü iyi tanımasının başarısını artıracağını vurgulayan Doğan "Türkiye'de okuma oranının çok düşük, dünya sıralamasında 86. sırada olduğunu, bu oran, en fazla kitap okuyan ülkelerin başında gelen İngiltere ve Fransa'da yüzde 21, Japonya'da yüzde 14, olduğuna" dikkat çekerek "Hem kendimiz bol bol okumalıyız, yazmalıyız, hem de öğrencilerimizi okumaya, yazmaya, araştırmaya yönlendirmeliyiz. Yozgat; manisi, türküsü,,destanı,hikayesi, fıkrası çok zengin bir il " dedi. Program sonunda aday öğretmenler seminerin çok keyifli ve faydalı geçtiğini dile getirdiler.