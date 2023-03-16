Sorgun'da Alman öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen projeyle birlikte yurt dışından gelen öğrenciler, Türk kültürünü öğrendi.

Sorgun Gençlik Derneği ve Aubiko e.V. Derneği işbirliğinde yürütülen Erasmus+Gençlik Katılımı programına Almanya'dan katılım sağlayan öğrenciler, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ekinci, Alman öğrencilerle bir süre sohbet ederek Türk örf ve adetlerini anlattı.

Ekinci, “Gençlerin siyasette olmaları ve karar alma süreçlerine katılmaları konusunda düşüncelerini öğrendik. Kültürel kaynaşmayı sağlayarak, örf, adet ve geleneklerimizi en iyi şekilde yansıttık. Bu tür etkinliklerle ilçemizin, ilimizin tanıtımına katkılarda bulunan dernek başkanı Halil Uğuz'a teşekkür ederim.” dedi.