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Sorgun'da buğday yüklü tır devrildi, 1 yaralı

Yozğat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yozğat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre;Sorgun'a bağlı Eymir Kasabasından ilçe merkezine seyir halinde olan 52 yaşındaki M. Y. idaresindeki 19 LB 314 plakalı buğday yüklü tır, Külhüyük Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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