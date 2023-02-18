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Sorgun'da Buz Kütlesi Arabanın Üzerine Düştü

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir apartmanın çatısından yere düşen buz kütlesi yol kenarında park halinde duran otomobilin üzerine düştü.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir apartmanın çatısından yere düşen buz kütlesi yol kenarında park halinde duran otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Olay Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı 33.Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın çatısından düşen buz kütlesi park halindeki Abdullah Çağlayan'a ait 06 DP 2508 plakalı otomobilin üzerine düştü. Düşen buz kütlesi otomobilde maddi hasar verirken, olay yerinde herhangi bir kişinin olmaması yaralanmaların önüne geçmiş oldu.

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