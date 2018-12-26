Sorgun'da kar yağışı etkili oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğundan haberdar olmayan bazı öğrenciler ise okul görevliler tarafından evlerine gönderildiler. Kar yağışına her zaman olduğu gibi yine en çok sevinen çocuklar oldu. Bazı çocuklar evlerinin önünde kardan adam yapıp eğlenirken, bazı çocuklar ise kar topu oynayarak karın tadını çıkarttılar. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadılar. Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptılar.

Sorgun'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile 30 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan köy yolları ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar,"Şuanda 30 köy yolumuz kapalı. 6 köy yolumuz ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.