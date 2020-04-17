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Sorgun'da muhtarlara maske dağıtıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Kaymakamlık tarafından köy ve mahalle muhtarlarına maske dağıtıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakamlık tarafından köy ve mahalle muhtarlarına maske dağıtıldı.


Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, tüm dünyayı saran korona virüs (Covit-19) salgını çerçevesinde uygulanan önlemler kapsamında maske dağıtımı yaptıklarını ifade etti. Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla ilçeye bağlı tüm mahalle ve köy muhtarlarına nüfuslarına göre maske dağıtıldığı bilgisini veren Kayhan "Birliğimiz tarafından maskelerin kumaşı alındı. Halk Eğitimi Müdürlüğümüzdeki usta öğreticilerimiz kanalıyla 20 bin adet maske yaptırdık. Maskelerin Kaymakamlığımıza teslim edilmesinin ardından müdürlüğümüze gelen muhtarlarımıza köydeki nüfuslarına orantılı olarak maske dağıttık. Her ne kadar maskelerimiz vatandaşlarımıza ulaşsa da biz yinede 'Evde kal, evde hayat var' diyoruz" dedi. Kayhan, ihtiyaç olması durumunda maske üretiminin devam edeceği bilgisini de verdi.

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