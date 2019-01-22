Sorgun'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Babalı köyü yakınlarında içerisinde AK Parti Ağrı Eleşkirt İlçesi Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeybek'in de bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada, Başkan ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Sorgun istikametine gelmekte olan Ahmet Kahraman yönetimindeki 35 NGJ 61 plakalı otomobil, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Ahmet Kahraman ile birlikte aynı araçta bulunan AK Parti Ağrı Eleşkirt İlçesi Yücekapı Belediye Başkanı İlhami Zeybek ve Ayhan Kayalar yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.