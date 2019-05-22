Sorgun'da Şehit ve Gazi Aileleri İle Gaziler İftarda Buluştu

İftar yemeği sonrası yapılan duanın ardından konuşan Vali Kadir Çakır, bu topraklar ve bu vatan uğruna şehitlik mertebesine ulaşmayı isteyen milyonlarca Türk gencinin olduğunu vurgulayarak “Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında iki damla gözyaşı döken küçük kızın, şehit annemizin gözünden akan yaşların birinde hüzün, birinde gurur olduğunu gördüm. Eğer bir vatanınız, toprağınız, suyunuz varsa, onlara göz dikenler, sıkıntı çıkarmak isteyenler de olacaktır. Ancak bu vatana göz dikenler karşılarında şehit olmaya hazır milyonlarca Türk vatandaşını bulacaktır. Dosta ve düşmana şunu söylemek isterim ki, gerekirse ben de bu vatan için gidip şahadet şerbetini içerim” dedi.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar da yaptığı konuşmada, geçen yıllarda verilen iftar yemeklerinden değişik olarak bu yıl dar gelirli ve Suriyeli vatandaşların da bu iftara davet edildiğini belirtti. Altınpınar “Şehitlerimizin aileleri bizim ailemiz, çocukları bizim çocuklarımız. Allah hepinizden razı olsun. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı, gazilerimize hayırlı uzun ömür ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah hepimizi şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Görev başındaki asker ve polislerimize Allah yardım etsin, onları muzaffer eylesin. Bu vesile ile hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum.

Yemek sonrası masaları dolaşan Vali Çakır, şehit aileleri ile sohbet ederek sorunlarını dinledi.