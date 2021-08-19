Sorgun'da Su Sorunu Çözüldü

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde uzun süredir yaşanan su sıkıntısı çözüme kavuştu. Sorgun Belediyesi bir süredir aralıksız yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde birçok noktada su kaynakları buldu. Konuyla alakalı açıklama yapan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci; “Sorgun'un senelerdir çözülemeyen sorunu olan su ne yazık ki aylardır hepimizi bir çıkmaza soktu. Kış mevsiminde beklenen yağışın olmayışı ile yaşadığımız kuraklık ve son zamanlarda ilçemizde oluşan nüfus artışı ile su sıkıntısını en üst seviyede hissettik. Birkaç noktada yürüttüğümüz içme suyu arama çalışmalarımız her defasında olumsuz sonuçlandı. Yer altı kuyularında ki suyun azalması ihtiyacımız olan su miktarını karşılamamaya başladı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmaların meyvesini aldık. 5 farklı nokta da bulduğumuz su kaynakları ile su sorununu çözdük. 20 km borulama sonrası suyu ilçemize vereceğiz. Sorgun'umuza 2024 yılında içme suyu sağlayacak Sarıhamzalı Barajı bağlantısına kadar ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Tekrar aynı sıkıntıları yaşamamak için kalıcı çözümler üreterek ilk günkü azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Sondaj çalışmalarının tamamlanıp, bulunan suyun şebekelere verilmesinin kısa bir süre içinde sağlanacağı bilgisi verildi.