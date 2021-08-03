Sorgun'da trafik denetimleri arttırıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle takviye trafik ekipleri hareket geçti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaz döneminde artan trafik yoğunluğu nedeniyle Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından takviye trafik ekipleri görevlendirildi. Biri motosikletli olmak üzere toplam 4 ayrı ekiple Sorgun ilçesinde yoğun trafik denetimlerine başlandı. Trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşların trafik kurallarına uymalarının çok önemli olduğunu vurgulayan emniyet yetkilileri denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdiler.