Sorgun'da trafik kazası: 1'ağır 6 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer Kasabasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza Sorgun'a bağlı Yeniyer Kasabası Karakız Mahallesinde meydana geldi. Sorgun istikametinden Kadışehri istikametine gitmek olan 35 yaşındaki A. Ç. yönetimindeki 10 AHF 06 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan Ş. Ç.(30), F. Ç. (61), U.Ç. (12), Ö.Ç.(11), İ. Ç. (9) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındılar. Yaralılardan durumu ağır olan Fa. Ç. Yozgat Şehir Hastanesi sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.